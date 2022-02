Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Autoteile entwendet- Zwei Tatverdächtige inhaftiert

Fellbach: (ots)

Zwei Einbrecher wurden in der Nacht zum Donnerstag auf frischer Tat von der Polizei festgenommen. Gegen 3 Uhr wurde von einem Sicherheitsdienst auf dem Gelände eines Autohauses ein Tatverdächtiger wahrgenommen, der verschiedene Fahrzeugteile, wie z.B. Aluräder und demontierte Stoßstangen zum Abtransport bereitlegte. Als die Polizei dort eintraf, konnte sie die Person auf dem Gelände in der Salierstraße dingfest machen. Ein Komplize, der im Außenbereich des Geländes sich aufhielt und beim Eintreffen der Polizei flüchtete, konnte unweit des Tatorts festgenommen werden. Im Tatfahrzeug konnten noch weitere Fahrzeugteile sichergestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden polnische Tatverdächtige, die 30 und 31 Jahre alt sind, am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die beiden Personen Haftbefehle. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Tatgeschehen dauern an.

