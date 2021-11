Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Schwer Verletzter bei Überschlag

Ein Autofahrer kam am Sonntag bei Untersulmetingen von der Fahrbahn ab.

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 66- Jähriger mit seinem Alfa Romeo von Untersulmetingen in Richtung Schaiblishausen. Auf einem geraden Stück kam er rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr drei Büsche, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Autofahrer wurde von Ersthelfern vor Ort aus dem Pkw gezogen und versorgt. Ein Krankenwagen brachte den schwerverletzten Mann ins Krankenhaus. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper nahm den Alfa mit. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf ungefähr 20.000 Euro. Die Feuerwehr Laupheim war auch an der Unfallstelle. Warum der 66-Jährige von der Fahrbahn abgekommen ist, ist noch unklar. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392 9630 0) ermittelt.

Hinweis der Polizei: Es gibt viele Ursachen für das Abkommen von der Straße. Schuld daran kann zum Beispiel nicht angepasste Geschwindigkeit, fehlende Aufmerksamkeit oder Ablenkung sein. Es kann dabei zu schweren Unfällen kommen. Die Polizei rät daher, immer auf die Straße zu schauen und konzentriert zu fahren. Allgemein soll auch bei Übermüdung oder unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen auf keinen Fall gefahren werden. Die Polizei lobt die Hilfeleistung der Leute am Unfallort vor der Ankunft der Rettungskräfte. Das kann Leben retten!

