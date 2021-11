Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Auto aufgebrochen/ Ein unbekannter Täter schlug Samstagnacht in Eislingen eine Autoscheibe ein und fand Werkzeug.

Ulm (ots)

Das Firmenfahrzeug war in der Alexanderstraße geparkt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug der Täter die Heckscheibe ein. Im Ford befand sich zahlreiches Werkzeug. Dieses nahm der Täter mit. Das Polizeirevier Eislingen (07161 8510) sicherte die Spuren. Die Ermittlungen, auch zum genauen Tatzeitpunkt, dauern an.

Die Polizei rät: Lassen Sie wertvolle Gegenstände nicht in ihrem Auto zurück. Vor allem offen sichtbare Wertgegenstände oder Taschen im Auto können Anreiz für Täter sein, das Auto aufzubrechen und die Sachen zu stehlen. Vergewissern Sie sich beim Abstellen Ihres Autos, dass dieses verschlossen ist und alle Scheiben zu sind.

