POL-UL: (GP) Donzdorf - 35-Jähriger legt Feuer

Ein Briefkasten brannte bereits am Freitag in Donzdorf.

Kurz vor 22 Uhr riefen Zeugen die Polizei, weil sie beobachtet hatten, wie ein Mann den Briefkasten an einem Gebäude in der Poststraße anzündete. Die Zeugen hatten den Mann dingfest gemacht. Die Polizei kam und nahm die Ermittlungen auf. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 3.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 35-Jährige zuvor die Scheiben an einem Gebäude in der Hauptstraße eingeschlagen haben. Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann für weitere Straftaten in Frage kommt. Er kam im Anschluss an die ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Das Verhalten der Zeugin lobt die Polizei. Sie habe überlegt gehandelt und so eine Straftat verhindert und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

