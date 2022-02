Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall mit Verletzten

Aalen (ots)

Bopfingen - alkoholisiert die Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 10 Uhr befuhr ein 35-Jähriger die Nördlinger Straße in Richtung B 29 mit seinem PKW VW Touran. Er wollte die B 29 queren und in die Wiesmühlstraße fahren. Beim Einfahren in die B 29 missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Nördlingen kommenden PKW VW T-Roc, der von einem 65-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, durch die der PKW des 65-Jährigen nach rechts abgewiesen wurde und gegen einen PKW Opel eines 33-Jährigen prallte, der an der Einmündung der Wiesmühlstraße in die B 29 wartete. Durch den Unfall wurden sowohl der 65-Jährige als auch seine 63-jährige Beifahrerin schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 14.000 Euro. Bei dem 35-jährigen Unfallverursacher wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Feuerwehr Bopfingen war an der Unfallstelle im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.

