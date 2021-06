Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Trecker kollidiert mit Pkw -zwei Personen verletzt+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, gegen 09.30 Uhr, kommt es auf der "Godensholter Straße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Ein 19jähriger Apener befährt mit einem landwirtschaftlichen Gespann die Straße in Richtung Apen und will nach links in die "Traubenstraße" abbiegen. Eine in die gleiche Richtung fahrende 48jährige Pkw-Fahrerin aus Barßel erkennt dies nicht und setzt zum Überholen an. Als sie das Gespann nahezu passiert hat, kommt es im hinteren rechten Bereich des Pkw zum Zusammenstoß, woraufhin dieser leicht versetzt wird. Die Pkw-Fahrerin kann das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen, überfährt den rechtsseitgen Bordstein im Bereich einer Bushaltestelle, dann ein Verkehrszeichen und schanzt schließlich über einen Graben in den an die Straße angrenzenden Waldstreifen. Hier kommt der Pkw totalbeschädigt, von der Straße aus nicht zu sehen, zum Stehen. Durch den Unfall und die ausgelösten Airbags werden die Fahrerin und ihr 18jähriger Sohn leicht verletzt. Beide werden ins Klinikzentrum verbracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach polizeilicher Einschätzung auf etwa 10.000 Euro. Schwierig gestaltete sich die anschließende Bergung des PKW. Da dieser abseits der Straße in dem Waldstück steht, muss der Abschlepper zunächst den Pfosten des Verkehrszeichens sowie zwei Bäume entfernen, um den Pkw wieder auf die Straße zu ziehen. Bemängeln muss die Polizei in diesem Zusammenhang das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, die die deutlich erkennbare Unfallstelle, trotz ausreichender Absicherung, mit unverminderter Geschwindigkeit durchfahren und so die Beteiligten gefährdet haben.

