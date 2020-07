POL-Einsatz: LKW-Fahrer kehrt vom Schwimmen im Rhein nicht zurück - 79258 Hartheim am Rhein

Polizeipräsidium Einsatz

LKW-Fahrer kehrt vom Schwimmen im Rhein nicht zurück - 79258 Hartheim am Rhein

Göppingen (ots)

In Hartheim wird ein 34-Jähriger vermisst, nachdem er sich am Abend des 12.07.2020 zum Schwimmen in den Rhein begeben hat.

Gemeinsam mit weiteren LKW-Fahrern hielt sich der Mann zum Sonnen und Baden am Rheinufer auf. Die Gruppe konsumierte dabei auch Alkohol. Nachdem die anderen Männer das Fehlen ihres Kollegen bemerkt hatten, suchten sie zunächst selbst erfolglos die nähere Umgebung ab.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte brachten Boote, Taucher und einen Rettungshubschrauber zum Einsatz. Auch die französische Gendarmerie war an der Suche beteiligt, ehe diese aufgrund der einbrechenden Dunkelheit abgebrochen werden musste.

Am heutigen Montag, 13.07.2020, wurde die Suche nach dem Vermissten vom deutsch-französischen Wasserschutzpolizeiposten Vogelgrun fortgesetzt. Bisher verliefen jedoch alle Suchmaßnahmen negativ. Weitere Suchaktionen, um den vermissten 34-Jährigen zu finden, sind geplant.

