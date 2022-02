Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Ladendieb leistet Widerstand bei Festnahme und verletzt einen Beamten

Mannheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt wurden am 11.02.2022 gegen 15.15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in den Mannheimer Quadraten gerufen. Schon bei ihrem Eintreffen zeigte sich der 29-jährige Ladendieb, der zuvor von Mitarbeitern festgehalten worden war, aggressiv und griff im weiteren Verlauf die Beamten tätlich an. Nur unter Zuhilfenahme weiterer Unterstützungskräfte konnte der Mann schließlich überwältigt, festgenommen und zum Polizeirevier Innenstadt gebracht werden. Bei dem Angriff wurde ein Beamter in Form von Prellungen leicht verletzt. Der Festgenommene musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.

