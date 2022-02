Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis - Garagenbrand in Neulußheim nur falscher Alarm - PM Nr. 2

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Entgegen den ersten Meldungen geriet in der Königsberger Straße in Neulußheim am frühen Abend gegen 17.55 Uhr keine Garage in Brand. Durch Handwerker, die das Dach der Garage reparieren wollten und hierfür einen Gasbrenner für die Bitumenarbeiten verwendeten, wurde lediglich vergessen, den Brenner wieder auszuschalten. Aus der Entfernung machte es daher den Eindruck, als würde die Garage in Flammen steht. Feuerwehr und Polizei konnten kurz nach dem Eintreffen jedoch wieder Entwarnung geben. Es entstand tatsächlich kein Sachschaden.

