Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 25-Jähriger wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg-Altstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 25 Jahre alter Mann soll am Dienstag, den 09.02.2022, gegen 17:45 Uhr gemeinschaftlich mit zwei weiteren Männern aus einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße in Heidelberg insgesamt drei Paar Socken im Wert von 20 Euro entwendet und anschließend die Geschäftsräume ohne Bezahlung der Ware verlassen haben.

Ein Mitarbeiter des Ladengeschäfts konnte die Tathandlung beobachten und verständigte die Polizei. Diese nahmen die drei Männer kurz darauf in der Nähe der Tatörtlichkeit fest.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung der Personen und ihrer mitgeführten Sachen konnte das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. In der Bauchtasche des 25-Jährigen wurde darüber hinaus ein Taschenmesser aufgefunden, das dieser bei der vorherigen Tatausführung griffbereit mit sich geführt haben soll. Des Weiteren wurden bei ihm 18,7 Gramm verkaufsfertig portioniertes Marihuana sichergestellt, das er gewinnbringend an einen unbestimmten Abnehmerkreis weiterzuverkaufen zu beabsichtigt haben soll.

Während die beiden Mittäter des 25-jährigen Tatverdächtigen noch am selben Abend, nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen, aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden konnten, wurde der 25-Jährige am Folgetag der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell