Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Brand in einem Einkaufszentrum - Pressemitteilung Nr. 1

Korrektur

Mannheim (ots)

Derzeit ist eine Großanzahl an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten an einem Einkaufzentrum im Geraer Ring im Einsatz. Auslöser war eine Rauchentwicklung in einem Geschäft im Einkaufszentrum.

Im unmittelbaren Bereich ist der Straßenverkehr derzeit eingeschränkt, wird aber örtlich umgeleitet.

Die Einsatzmaßnahmen sind bislang nicht abgeschlossen. Das Feuer befindet sich mittlerweile aber unter Kontrolle.

Für Pressevertreter wurde eine Pressestelle im Freiberger Ring eingerichtet. Ansprechpartner: Herr Klump, 0174/1847329

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell