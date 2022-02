Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Nach versuchtem Aufbruch eines Kioskautomaten drei Täter festgenommen; Polizei ermittlelt

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hörten Anwohner der Bahnhofstraße gegen 01:30 Uhr einen lauten Knall. Als diese auf die Straße gingen, um nachzusehen, stellten sie drei männliche Personen fest, welche mithilfe eines zuvor ausgehobenen Gullideckels versuchten, einen Kioskautomaten gewaltsam aufzubrechen. Als ihnen dies jedoch nicht gelang und sie von den Zeugen auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurden, ergriffen die drei Männer die Flucht. Ein 30-jähriger Anwohner nahm daraufhin sofort die Verfolgung auf und verständigte parallel das Polizeirevier Ladenburg. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und dank der eingehenden Hinweise des 30-Jährigen konnten die drei Täter schließlich in Höhe der Hauptstraße/Grenzhöfer Straße vorläufig festgenommen werden. Die 18, 19 und 36 alten Männer wurden zwecks weiterer Abklärung zum Polizeirevier Ladenburg gebracht. Diese erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchtem Diebstahl in einem besonders schweren Fall. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Ladenburg.

