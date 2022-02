Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Neckarstadt. Ein 51-jähriger Mann war gegen 18.45 Uhr mit seinem Fiat auf der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts unterwegs, eine 62-jährige Frau war mit einem VW in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Käfertaler Straße nach links in die Käfertaler Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Insbesondere wird eine männliche Person gesucht, die sich an der Unfallstelle als Zeuge bemerkbar gemacht hatte. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

