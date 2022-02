Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter 21-Jähriger greift erst DB-Fahrgäste und anschließend Polizeibeamten an

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 23:15 Uhr eilte ein 27-Jähriger am Bahnhof Wiesloch-Walldorf zwei weiblichen Fahrgästen zur Hilfe, deren lauten Schreie er aus der S-Bahn am Gleis 3 wahrnahm. Der Mann, der gerade zum Busbahnhof lief, zeigte Zivilcourage und stieg schnell in sie S-Bahn der Linie 3, wo eine der beiden jungen Frauen in der S 3 am Boden kauerte, während sie von einem aggressiven 21-Jährigen angeschrien wurden. Die zweite kniete direkt neben ihr. Der 27-Jährige stellte sich schützend zwischen die Frauen und den aggressiven 21-Jährigen und drängte diesen von ihnen weg. Daraufhin signalisierte der Angreifer gegenüber dem Helfer Kampfbereitschaft und versetzte ihm einen gezielten Kopfstoß. Hierbei wurde der der 27-Jährige leicht verletzt. Die zwischenzeitlich von einem Zeugen verständigte Polizei nahm den aggressiven und alkoholisierten 21-jährigen in polizeilichen Gewahrsam, wogegen dieser massiv Widerstand leistete. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier wurde der 21-Jährige wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

