Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt Pkw-Aufbruch und Diebstahl - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend zwischen 20:25 Uhr und 22:00 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter in der Dynamostraße in einen parkenden Pkw ein. Der Unbekannte schlug zunächst die hintere rechte Scheibe eines VW Polos ein und entwendete anschließend ein Mobiltelefon, ein Tablet und mehrere Ausweisdokumente aus dem Fahrzeug.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnr.: 0621-174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell