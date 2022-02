Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Mitte Unbekannte Täter sprühen Schriftzug an Gebäudefassade- Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bisher unbekannter Täter besprühte im Zeitraum vom 09.02.2022 bis zum 10.02.2022 die Fassade eines Gebäudes in der Karl-Ludwig-Straße mit dem Schriftzug "AFCA" in schwarzer und silberner Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 800.- Euro.

Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnr. 0621-174-1768 entgegengenommen.

