POL-MA: Heidelberg: Unfall mit Roller, Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag, kurz nach 11:30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Roller-Fahrer auf der Eppelheimer Straße in Richtung Czernyring. Dort stand bereits an der Einmündung ein Pkw Mercedes-Benz und wartete verkehrsbedingt an der roten Ampel.

Die beiden Unfallbeteiligten machten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Der 26-jährige Fahrer des Mercedes-Benz gab an, dass der Roller-Fahrer auf sein Auto aufgefahren ist. Der Roller-Fahrer wiederum gab an, dass das Auto zurückgerollt ist und den Unfall so verursacht hat. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte der Ablauf bisher nicht geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221. 99-1700, in Verbindung zu setzen.

