Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Süd Unbekannter Täter bricht in Autos ein und entwendet Sachen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:00 Uhr brach ein oder mehrere bisher unbekannter Täter im Stadtteil Pfaffengrund auf einem Parkplatz der Abfallentsorgung im Kurpfalzring gleich in zwei dort parkende Pkws ein. Der oder die Unbekannten schlugen die hintere rechte Scheibe eines Peugeot dann die eines Toyotas ein und entwendeten Bargeld in Höhe von ca. 500,- Euro sowie verschiedene Fahrzeugpapiere. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnr. 06221-3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell