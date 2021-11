Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Totalentwendung eines Ford Fiesta

Güstrow (ots)

Am Abend des 21.11.2021 stellte der Eigentümer eines Ford Fiesta seinen PKW in Güstrow in der Straße Eschenwinkel vor einem Mehrfamilienhaus ab. Als er am Morgen des 22.11.2021 zu seinem PKW zurückkehren wollte, stellte er fest, dass der PKW nicht mehr an seinem Abstellort stand. Eine Absuche im Nahbereich verlief erfolglos. Bei dem entwendeten PKW handelt es sich um ein älteres Modell (Erstzulassung 1993) eines Ford Fiesta in einer hellblauen Farbe. Der Schaden beläuft sich auf 700 Euro. Ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Güstrow zu wenden (03843/2660).

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell