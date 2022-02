Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Tankstelle überfallen; Polizei fahndet mit Foto aus Überwachungskamera nach bislang unbekanntem Täter; Pressemitteilung Nr. 2

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Abend des 25. August 2021 hatte ein bislang unbekannter Täter die Esso-Tankstelle in der Mannheimer Landstraße überfallen und dabei einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Der Täter betrat kurz vor 23 Uhr den Kassenraum der Tankstelle und bedrohte die Angestellte mit einer dunklen Schusswaffe. Mit der Beute flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zwölf Streifenwagen unter Einbeziehung von Besatzungen der Bundespolizei war im Anschluss ohne Ergebnis verlaufen. Im Rahmen der Spurensicherung der Zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde auch die Überwachungsanlage der Tankstelle ausgewertet. Der Täter wurde bei der Ausführung der Tat aufgenommen. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hatte die Ermittlungen übernommen und fahndet mit dem Bild aus der Überwachungskamera nach dem Täter. Dies ist auf dem Fahndungsportal des LKA Baden-Württemberg veröffentlicht: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwetzingen-tankstellenueberfall/

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 23-26 Jahre; 170-175 cm; schlank; dunkle Haare. Er trug einen weißen Pullover, eine hellblaue Jeans, schwarze Schuhe, eine schwarze Basecap und einen weißen Mundschutz. Er sprach gebrochen Deutsch. Zeugen, die den Täter auf dem Bild erkennen oder zumindest Hinweise zu ihm geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell