Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Einbrecher entwenden Tresor - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am 10.02.22, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 23:00 Uhr, verschafften sich ein oder auch mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung im Ida-Dehmel-Ring. Die Täter gelangten durch die Terrassentür, die sie aufhebelten, in die Wohnung. Diese durchwühlten die Einbrecher und stießen hierbei auf einen im Kleiderschrank befindlichen Tresor, den sie komplett entwendeten. Auch eine hochwertige Herrenuhr ließen die Einbrecher mitgehen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnr.: 0621-174-4444.

