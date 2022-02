Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Auseinandersetzung im Zug - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Kanzem (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es in der Regionalbahn 12576 auf der Strecke Trier - Saarburg zu einer Auseinandersetzung. Ein bisher unbekannter, augenscheinlich alkoholisierter Mann soll einen weiteren Reisenden ohne erkennbaren Grund beleidigt und körperlich angegriffen haben. Dabei kam es zu einer Verletzung an der Stirn des Reisenden. Beim Halt des Zuges in Kanzem verließ der Täter den Zug und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: Männlich, schwarze Haare, blauer Jogginganzug

Zeugen, die Angaben zur Tathandlung, bzw. zu dem bisher unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich unter 0651 - 43678-0 bei der Bundespolizei Trier zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell