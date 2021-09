Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Drei Einbrüche und ein Einbruchsversuch in Jever - Polizei sucht Zeugen!

Jever (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Jever zu drei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch. In den frühen Morgenstunden, gegen 02:00 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter mit einem Stein die Fensterscheibe einer Zahnarztpraxis in der Schillerstraße ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Höhe des Schadens und ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit unklar. Zwischen 19:45 und 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter das Türschloss einer Firma "Beim Tivoli" auf und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Gebäudeinneren. In der Zeit von 21:00 bis 08:00 Uhr brachen unbekannten Täter bei einer Tierarztpraxis, Am Bahnhof, das Türschloss auf und entwendeten auch hier einen dreistelligen Bargeldbetrag. In der Rahrdumer Straße versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 18:00 bis 10:00 Uhr, ein Fenster aufzuhebeln. Hier bleib es beim Versuch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

