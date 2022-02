Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Reisezug auf 180 qm besprüht

Linz/Rhein (ots)

Bisher unbekannte Täter besprühten am Sonntag, 6.2.2021, im Zeitraum von 02:00 - 04:30 Uhr im Bereich der Abstellgleise des Bahnhofs Linz einen Reisezug der Deutschen Bahn auf einer Fläche von ca. 180 qm. Der dadurch verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 6.500 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 zu melden.

Anmerkung: Sachbeschädigungen in Form von Graffiti sind keine Kavaliersdelikte. Es sind in der Vergangenheit Geldstrafen, für weitaus geringere Sachschäden, in Höhe von mehreren tausend Euro seitens der Gerichte verhängt worden.

