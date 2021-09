Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtige machen sich an Auto zu schaffen - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots)

Am Freitagabend (03.09.), gegen 21:45 Uhr, hörte eine aufmerksame Zeugin ein lautes metallisches Geräusch und bemerkte daraufhin zwei Männer, die an einem grauen Toyota Starlet an der Ruhrstraße hantierten. Als die Unbekannten die Zeugin bemerkten, liefen sie in Richtung Feld davon, kehrten aber nach wenigen Minuten zurück und fuhren mit zwei Autos davon.

Hinzugerufene Polizeibeamte stellten eine eingeschlagene Seitenscheibe und eine offenstehende Fahrertür fest. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Beschreibung der verdächtigen Personen: männlich, schlanke Statur, circa 175 Zentimeter groß, bekleidet mit dunklen Kapuzenpullovern. Ein Pullover hatte eine weiße Aufschrift am Arm. Bei den Fahrzeugen soll es sich um einen größeren silberfarbenen Wagen und einen schwarzen Kombi gehandelt haben.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

