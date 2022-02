Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kantine im Polizeipräsidium geöffnet

Mönchengladbach (ots)

Die Kantine im Polizeipräsidium Mönchengladbach war zeitweise geschlossen. Derzeit können auch externe Besucherinnen und Besucher wieder dort speisen.

Es gelten die aktuellen 2G+-Regeln für die Gastronomie. Nach- und Ausweise sind entsprechend mitzuführen. Ferner gilt unter anderem: Bei/vor dem Betreten der Kantine sind die Hände zu desinfizieren. In der Kantine gilt (außer am Sitzplatz bei der Einnahme der Mahlzeit) die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung. In Warteschlangen wie an der Kasse und der Essensausgabe achten die Besucher bitte auf die 1,50 Meter Abstand zueinander.

Alle Informationen finden Sie hier: https://moenchengladbach.polizei.nrw/artikel/unsere-oeffentliche-kantine . (cw)

