Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Neuhausen auf den Fildern: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 13.45 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Plieningen in Fahrtrichtung München ereignete, rückte die Flughafenfeuerwehr Stuttgart mit vier Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus. Eine 41 Jahre alte BMW-Fahrerin war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke stieß. Im Anschluss versuchte die Frau wohl gegenzulenken, was dazu führte, dass sie die Kontrolle über den BMW verlor und der PKW über alle drei Fahrstreifen schleuderte. Schließlich prallte er auch in die rechtsseitig verlaufende Schutzplanke und blieb dann auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ob das fünfjährige Kind, das ebenfalls mit an Bord war, ebenfalls verletzt wurde, steht bislang nicht fest. Beide Insassen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

