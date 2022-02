Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Ladendieb in flagranti erwischt

Ludwigsburg (ots)

Ein 42-Jähriger ließ sich am Mittwoch um etwa 22:15 Uhr bei Ladenschluss in einem Kaufhaus in der Talstraße in Bietigheim einschließen. Dort beabsichtigte er mutmaßlich Waren in einem Gesamtwert von etwa 500 Euro zu stehlen. Die Rechnung machte er jedoch ohne die Alarmanlage im Gebäudeinneren, welche sofort anschlug und den abschließenden Marktleiter sogleich informierte. Der Tatverdächtige konnte hierauf festgenommen und das Diebesgut, das aus Elektroartikel, Schuhen, Hygieneartikel und Alkohol bestand durch Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen wieder an den Marktleiter übergeben werden.

