POL-LB: Tamm: Polizei sucht möglichen Geschädigten

Am Mittwochabend beobachtete ein Zeuge einen BMW, der gegen 21.45 Uhr ab der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord bis in die Backnanger Straße in Tamm in unsicherer Weise vor ihm herfuhr. Aufgrund dessen alarmierte der Zeuge die Polizei. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte eine 62 Jahre alte Frau, die vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, den BMW gelenkt. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Zeuge wies des Weiteren daraufhin, dass es in der Frankfurter Straße zwischen dem BMW und einem entgegenkommenden noch unbekannten Fahrzeuglenker zu einem Zusammenstoß gekommen sei. Entsprechende Unfallschäden am linken Außenspiegel konnte die Beamten am BMW feststellen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet insbesondere diesen Fahrzeuglenker und gegebenenfalls weitere Personen, die durch die Fahrweise der BMW-Lenkerin gefährdet oder gar geschädigt wurden, sich zu melden.

