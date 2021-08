Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: In Erinnerung an Polizeipräsident a. D. Knut Abramowski

Schwerin (ots)

Die Landespolizei und das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern trauern um Polizeipräsident a. D. Knut Abramowski der am 16.08.2021 im Alter von 68 Jahren verstorben ist.

Innenminister Torsten Renz: "Er war ein Mann mit Weitblick und Polizist durch und durch. Mit seiner besonnenen Art, seinem scharfen Verstand und seinem guten Problembewusstsein war er uns immer ein guter Ratgeber. Knut Abramowskis Name wird immer mit dem erfolgreichen Polizeieinsatz zum G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm in Verbindung stehen. Mit insgesamt etwa 17.000 Polizistinnen und Polizisten handelte es sich um einen der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik. Er stand weltweit unter medialer Beobachtung und hat mit Besonnenheit und Ruhe diesen Einsatz erfolgreich geführt. Er hat sich große Autorität erworben und für viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ist und bleibt er ein Vorbild."

Wilfried Kapischke, Inspekteur der Polizei: "Knut Abramowski hat wie kein anderer Behördenleiter durch seine markante Persönlichkeit die polizeiliche Arbeit in M-V über zwei Jahrzehnte ganz maßgeblich fortentwickelt. Seine herausragende Führungserfahrung, seine akribische Einsatzvorbereitung, seine Souveränität bei jeglichen dienstlichen Herausforderungen wurde von vielen Kolleginnen und Kollegen als beispielhaft anerkannt - sein Wort hatte Gewicht, sein Rat war begehrt. Er war für viele von uns ein Vorbild."

Wir werden Knut Abramowski und sein Vermächtnis weiter in unserem Herzen tragen und unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seinen Angehörigen.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell