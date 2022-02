Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Leonberg: Polizei sucht Unfallzeugen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, zu einem Verkehrsunfall der sich am Donnerstag gegen 10:25 Uhr an der Überleitung der A 81 aus Richtung Heilbronn auf die A8 nach München ereignet hat. Die 51-jährige Fahrerin eines Sattelzuges war auf dem rechten Fahrstreifen der Überleitung unterwegs. Ein unbekannter Lkw-Fahrer befuhr den Einfädelungsstrafen von der A 8 aus Richtung Karlsruhe kommend und drängte die 51-Jährige beim Fahrstreifenwechsel nach rechts am. Sie lenkte ihren Sattelzug daraufhin nach links und rammte dabei den Peugeot eines 47-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte dessen ungeachtet seine Fahrt fort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell