Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Verletzter und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 22:50 Uhr in Sindelfingen an der Kreuzung der Gottlieb-Daimler-Straße und der Calwer Straße ereignete. Ein 33-jähriger VW-Lenker befuhr die Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Maichingen. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer wollte nahezu zeitgleich von der Calwer Straße nach rechts in die Gottlieb-Daimler-Straße abbiegen und nutzte hierzu den vorgeschriebenen Rechtsabbiegestreifen. Als er auf die Gottlieb-Daimler-Straße wechselte übersah er vermutlich den VW. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wobei der VW seitlich erfasst und auf die Linksabbiegespur der Gegenfahrbahn geschoben wurde. Die Feuerwehr Sindelfingen war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Der 33-Jährige wurde aufgrund möglicher Verletzungen durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gehoben und anschließend leichtverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite VW musste mit einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

