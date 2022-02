Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Attacke auf 14-Jährigen im August 2021 aufgeklärt

Ludwigsburg (ots)

Anfang August 2021 berichtete das Polizeipräsidium Ludwigsburg über ein Körperverletzungsdelikt, das zwei zunächst unbekannte Jugendliche in Großbottwar an einem 14-Jährigen begingen. Der 14-Jährige war auf dem Radweg, der parallel der Kreuzstraße bzw. der Bottwar verläuft, von den zwei Jugendlichen attackiert worden. Sie schlugen ihm ins Gesicht, so dass er zu Boden ging (siehe Pressemitteilung vom 06. August 2021). Im Zuge der Ermittlungen des Polizeipostens Großbottwar konnten Jugendliche ermittelt werden, die zum sozialen Umfeld der beiden Täter gehören. Diese hatten sich teilweise mit ihrer Tat gebrüstet. Die Aussagen der Zeugen führten letztlich zu einem 14 und einem 16 Jahre alten Jungen, die verdächtigt werden, die Körperverletzung begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

