Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg: 17-Jähriger wegen Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Seit Mittwoch befindet sich ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger, dem vorgeworfen wird, am Morgen des 22. Januars eine Bäckereifiliale in der Bronngasse in Herrenberg überfallen zu haben, in Untersuchungshaft. Bereits kurz nach der versuchten schweren räuberischen Erpressung (wir berichteten am 24. Januar) ergab sich ein Tatverdacht gegen den Minderjähringen, der sich im weiteren Verlauf erhärtete. Im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen wurde ein Durchsuchungsbeschluss für das Zimmer des 17-Jährigen vollstreckt. Letztlich führte diese Maßnahme zum Auffinden von Tatbekleidung und weiteren Beweismitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung, setzte diesen in Vollzug und wies den Jugendlichen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell