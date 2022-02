Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht - Postauto beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein Postzusteller war am Mittwoch von etwa 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr in der Charlottenstraße in Korntal im Bereich des Industriegebiets unterwegs, als sein Sprinter von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. An dem Postfahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Unbekannte machte sich, ohne sich zuvor um den entstandenen Schaden zu kümmern, aus dem Staub. Hinweise auf den Unbekannten können dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, gemeldet werden.

