Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gem. Gerlingen: Stark alkoholisierte Verkehrsteilnehmerin gefährdet sich und andere - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 05:40 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine Fahrzeugführerin, welche mit einem grauen Toyota auf der A81 Schlangenlinien fuhr und hiermit sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Die 40-Jährige befuhr die Autobahn von der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach in Richtung Autobahndreieck Leonberg, wo sie dank mehrerer Meldungen und der Hinterherfahrt eines Lkw-Fahrers durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg angehalten und auf dem Seitenstreifen einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnte Alkoholgeruch bei der 40-Jährigen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht auf eine Alkoholisierung. Er ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Frau musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Der Toyota wies zudem frische Unfallschäden auf. Vermeintlich kam es auf der Fahrtstrecke zwischen Leonberg-Höfingen und der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach zu mindestens einem Unfall, an dem die Toyota Fahrerin beteiligt war. Der Toyota wurde abgeschleppt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen und gegebenenfalls Geschädigte, die durch die Fahrweise der Toyota-Fahrerin gefährdet wurden bzw. einen möglichen Unfall beobachten konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell