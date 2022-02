Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg/N.-Beihingen: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Imbiss in der Steinheimer Straße, indem er einen Rollladen herausriss. Im der Küche warf der Einbrecher mehrere Gegenstände auf den Boden, entwendete jedoch nichts. Da vermutlich der Bewegungsmelder einen optischen Alarm auslöste, verließ der Täter den Imbiss wieder, bevor er den Gastraum betrat. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Freiberg am Neckar, 07141 64378 - 0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell