POL-LB: Vaihingen an der Enz: 60 Jahre alte Citroen-Fahrerin hinterlässt Sachschaden von etwa 50.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil sie das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte hinterließ eine 60 Jahre alte Citroen-Fahrerin am Mittwoch gegen 09.00 Uhr im Bereich des Stadtfriedhofs in Vaihingen an der Enz einen Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Frau wollte auf dem Friedhofsparkplatz rückwärts in eine der Steinbeisstraße zugewandte Parklücke einparken. Statt jedoch nach dem Parkmanöver abzubremsen, trat sie wohl auf das Gaspedal und fuhr in der Folge rückwärts vom Parkplatz herunter in Richtung des Parkstreifens, der sich auf Höhe des Friedhofs parallel der Steinbeisstraße befindet. Dort stieß sie gegen zwei abgestellte PKW, einen Mazda und einen Hyundai, brach zwischen diesen zwei Fahrzeugen hindurch und prallte gegen einen weiteren auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Seat. Als die Frau anschließend ihren Citroen zur Seite stellen wollte, streifte sie möglicherweise beim Vorwärtsfahren auch noch einen ebenfalls geparkten Peugeot. Der Citroen, der Mazda und der Seat waren nicht mehr fahrbereit.

