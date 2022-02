Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 18:30 Uhr wurde ein 54-jähriger Fahrradfahrer in der Tübinger Straße in Böblingen in einen Unfall verwickelt Ein 50-jähriger Opel-Fahrer wollte von der Tübinger Straße nach rechts in den Röhrer Weg abbiegen, als ihm der Fahrradfahrer auf dem Radweg entgegenkam. Vermutlich wegen einer kurzen Unachtsamkeit übersah der 50-Jährige den Fahrradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß und der Radler wurde auf die Motorhaube des Opel aufgeladen. Er erlitt vermutlich schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand im Gesamten zudem Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell