Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: betrügerische Inkasso-Schreiben

Landstuhl (ots)

Im Raum Landstuhl erhalten zurzeit mehrere Bürger/innen Inkasso-Schreiben einer vermeintlichen Inkassofirma namens "Pro Collect". Die Schreiben des falschen Inkassounternehmens gaukeln den Empfänger/innen vor, sie hätten einen Vertrag über eine Teilnahme an einem Gewinnspiel abgeschlossen. Neu ist, dass keine Kontoverbindungsdaten für die Zahlung mehr angegeben werden. Stattdessen soll eine Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) unterzeichnet und an eine Adresse in Frankfurt am Main geschickt werden. Bei Nichtzahlung werden Zwangsvollstreckungen, Pfändungen sowie Schufa-Einträge angedroht. Wer ein solches Inkasso-Schreiben erhält, sollte darauf keinesfalls reagieren, sondern Anzeige , möglichst über das Onlineportal der Polizei erstatten |pilan V.E.

