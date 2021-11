Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Radfahrerin in Unfall verwickelt

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Eine Autofahrerin hat am frühen Mittwochabend eine Fahrradfahrerin übersehen und ist mit ihr zusammengestoßen. Die 18-jährige Radlerin war gegen 17.30 Uhr in der Straße am Güterbahnhof unterwegs als ein Auto gerade in diese Straße einbog. Die 64-jährige Opel-Fahrerin übersieht die junge Frau, welche an ihrem Rad weder Licht noch Reflektoren installiert hat. Es kommt zum Zusammenstoß wobei die Radfahrerin leichte Verletzungen erleidet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, gerade in der jetzt begonnen dunklen Jahreszeit, insbesondere lichttechnische Einrichtungen an Rad und Auto zu überprüfen und appelliert an eine besondere Rücksichtnahme im Straßenverkehr. |pilan

