Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Unfälle sorgen für Stau

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am frühen Mittwoch morgen sorgten gleich drei unmittelbar aufeinanderfolgende Auffahrunfälle auf der A6 in Richtung Mannheim, kurz vor der Anschlussstelle Ramstein für ein mittleres Verkehrschaos. Die drei Unfälle mit insgesamt 6 beteiligten Fahrzeugen ereigneten sich, im dort um diese Uhrzeit meist zähfließenden Verkehr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand aber erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Es folgte ein acht Kilometer langer Rückstau bis zur Anschlussstelle Bruchmühlbach und auch auf die A62. Nach ca. einer Stunde war der Unfall durch die Beamten der Autobahnpolizei aufgenommen und die Fahrbahn wieder frei.

