Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW kommt von der Fahrbahn ab

Martinshöhe (ots)

Am Dienstagmorgen kommt auf der Landstraße zwischen Martinshöhe und Landstuhl eine 31-jährige Frau mit ihrem Seat von der Fahrbahn ab, gerät in den Gegenverkehr und landete auf der Seite im Straßengraben. Die Fahrerin sowie ihre 9-jährige Tochter werden mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin im Gegenverkehr bleibt unverletzt. Die Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu einer kurzeitigen Straßensperrung. |pilan

