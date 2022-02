Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Widerstand geleistet und Polizeibeamte beleidigt

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten 32-Jährigen hatten es am Mittwochmorgen, gegen 02:15 Uhr, Beamte des Polizeireviers Kornwestheim zu tun. In einer Gaststätte am Bahnhof Kornwestheim wolle ein ungebetener Gast die Lokalität nicht verlassen, weshalb der Gastwirt die Polizei rief. Als die erste Streifenwagenbesatzung eintraf, ging der 32-Jährige sofort in bedrohlicher und aggressiver Haltung auf die Beamten zu. Da er auf Ansprache nicht reagierte, wurde er von den Beamten zu Boden gebracht. Hierauf beleidigte er sofort die eingesetzten Polizisten und widersetzte sich der Maßnahme, weshalb eine weitere Streifenwagenbesatzung zur Unterstützung angefordert wurde. Der 32-Jährige war sichtlich stark alkoholisiert und übergab sich im weiteren Verlauf mehrmals auf den Boden der Gaststätte. Da er sich wohl zusätzlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde ein Rettungswagen angefordert, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Auch hier beleidigte er fortwährend die eingesetzten Beamten, die den Transport begleiteten. Auch im Krankenhaus ließ er sich nicht beruhigen und musste letztlich stationär aufgenommen werden.

