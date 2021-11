Polizei Bochum

POL-BO: Wo ist Schulziege Moni?

Bochum (ots)

Mit den Worten "Wo ist...?" fängt meistens eine Vermisstenfahndung der Polizei an.

Auch bei diesem Fall wird jemand aus Bochum vermisst - die "Schulziege Moni".

In der Zeit vom 1. auf den 2. November wurde Moni aus ihrem Gehege an einer Schule an der Höntroper Straße 95 entwendet.

Jetzt sucht die Polizei Hinweise auf den Aufenthaltsort von "Moni".

Derzeit ist ein 28-jähriger Mann aus Sankt Augustin tatverdächtig. Dieser konnte bislang nicht angetroffen werden. Momentan gibt es keine Hinweise darauf, dass der Mann der Ziege etwas "getan" hat und das Tier irgendwo im Nahbereich hält.

Moni ist circa 35 kg schwer, hat ein weißes Fell, trägt ein rotes Halsband sowie eine Ohrmarke. Ein Bild von "Moni" ist der Meldung angefügt.

Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort von Moni geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0234 909-8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

