Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall auf Autobahn - zwei Verletzte und 80000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes hatte am Donnerstagabend, 15.07.2021, gegen 19.00 Uhr, ein 29 Jahre alter Mann eine Panne auf der Autobahn zwischen Efringen-Kirchen und Weil am Rhein. Ordnungsgemäß hatte er seinen Mercedes-Benz Fahrzeug mit eingeschalteten Warnblinklicht und Warndreieck abgesichert. Plötzlich knallte ein anderes Fahrzeug auf den Mercedes und schob diesen gegen die Leitplanke. Der 42 Jahre alte Jaguar-Fahrer, welcher auf den Mercedes auffuhr, hatte zuvor vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt und war vermutlich beim Einscheren zu weit nach rechts auf dem Pannestreifen geraten. Der Mercedes-Fahrer, der auf dem Beifahrersitz saß und der Jaguar-Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

