POL-FR: Eichstetten - In Weingut eingebrochen - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Eichstetten - Im Zeitraum von Donnerstag 15.07.2021, 23.00 Uhr bis Freitag, 16.07.2021, 09.00 Uhr, brachen Unbekannte in den Verkaufsraum eines Weinguts an der Hauptstraße in Eichstetten ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und entwendeten einen derzeit noch unbekannten Geldbetrag aus der Kasse.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

