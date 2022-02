Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall mit nicht zugelassenem E-Bike - Fahrer verletzt

Am Dienstag gegen 11:40 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich der Panzerstraße und der Bunsenstraße in Böblingen ein Verkehrsunfall zwischen einer 77-jährigen Smart Fahrerin und einem 39-jährigen E-Bike Fahrer. Die 77-Jährige bog bei grün zeigender Ampel von der Panzerstraße nach rechts in die Bunsenstraße ein, als sie den 39-Jährigen auf dem dortigen Radweg erfasste. Mutmaßlich hatte die Smart Fahrerin den Radler, der parallel der Panzerstraße unterwegs war und die Bunsenstraße passieren wollte, übersehen. Der 39-Jährige wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Smart entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Das E-Bike war nicht wie erforderlich für den Straßenverkehr zugelassen, womit auch kein Versicherungsschutz besteht.

