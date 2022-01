Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstrasse in Baumholder Höhe Postfiliale

Baumholder (ots)

Am Samstag, 15.01.2022 zwischen 05:30 Uhr und 6:50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Baumholder. Der Verursacher fuhr vermutlich vom Stadtzentrum aus kommend Richtung Kennedy-Allee und beschädigte dabei ein vor der Postfiliale parkendes Fahrzeug. Der PKW des flüchtigen Fahrers wurde ebenfalls beschädigt; dieser verlor den rechten dunklen Seitenspiegel.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Baumholder.

