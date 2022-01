Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Corona-Testzentrum in Föhren

Föhren (ots)

In der Nacht von Freitag, 14.01.2022, auf Samstag, 15.01.2022, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, in den Container einer Corona-Schnellteststation in der Europa-Allee in Föhren einzubrechen. Bei dem Einbruchsversuch wurde der Container beschädigt. Entwendet werden konnte aus dem Container nichts. Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 14.01.2022, 18:30 Uhr und dem 15.01.2022, 15:15 Uhr liegen. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell